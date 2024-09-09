Narin cinayetinde kimler gözaltında? İşte yanıt bekleyen sorular

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dün sabah saatlerinde Bağlar, Tavşantepe Mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu.

Bugün 3. sınıfa başlayacak olan Narin’in ölüm haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X’ten “Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu” açıklamasıyla duyurdu. İki gün önce de bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bu derede arama yapmış herhangi bir iz bulamamışlardı.

Çuval içinde bulundu

Narin’in bulunmasına ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ekiplerin mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi’nde arama yaptığını anlattı. Zorluoğlu şu bilgileri verdi:

“Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre Narin Güran’ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır.”

Çuvaldan Elif Ba’sı çıktı

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı.

Narin’in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Narin’in cansız bedenini ağabeyi B.G. (20) teşhis etti. Diyarbakır Barosu Nahit Eren, “Narin’in konulduğu çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba’sı bulundu” dedi. Eren, bir gazetecinin “Terliğinin ikisi de torbada mıydı? sorusu üzerine “Evet” yanıtını verdi.

Boğarak öldürmüşler

Soruşturmada dün bir başsavcıvekili ile üç savcı daha görevlendirildi. Narin’in annesi Yüksel, babası Arif Güran, 2 ağabey, tutuklu amcanın eşi, 3 amcanın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Adli Tıp’ta dün akşam tamamlanan otopsideki ilk bulgulara göre Narin’in cansız bedeninin 15 gün suda kaldığının, boynunda boğulma izi ve ayağında kırık olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan sadece tutuklu amcanın değil, gözaltına alınan diğer aile bireylerinden bazılarının da olay günü ile sonrasına ait arama ve mesaj kayıtlarının silindiğinin, hatta sim kart ve telefon değişikliklerinin yapıldığının anlaşıldığı öğrenildi. Babaya ait telefonda ise bu türden bir işleme rastlanmadı. Kesin raporun 15 gün sonra çıkması bekleniyor.

Bölge 8 kez arandı

Narin’İ arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı. Narin’in bulunduğu Eğertutmaz Deresi de 3 kez aranmıştı. Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Yanıt bekleyen sorular

1- Narin’in çuvalın içerisinde ve üzeri taşlarla kapatılmış olması, cesedin buraya taşındığını gösteriyor. Olay yerinde başka izler, ayak izleri veya araç geçişi izleri var mı?

2- Cesedin taşınırken geçtiği güzergâhlarda güvenlik kameraları veya görgü tanıkları var mı?

3- Narin’in baygın bir şekilde battaniyenin altında görüldüğü benzinlik civarında başka deliller bulundu mu?

4- Narin’in kaybolduğu gün ve çevresinde kimlerin hareket halinde olduğu tespit edilebil di mi? Tanıklar veya kamera kayıtları şüpheli bir kişinin varlığını destekliyor mu?

5- Narin’in bulunması, babasının cezaevinde tutuklu bulunan amcayı ziyaretinden hemen sonra gerçekleşti. Narin’in yerini amca söylemiş olabilir mi?

6- Suç öncesi ve sonrası, çevrede alışveriş yapan veya şüpheli malzeme satın alan kimse var mı?

7- Fail, cesedi gizlerken neden bu kadar özen gösterdi? Olayı ne kadar süredir planlıyordu?

8- Narin’in kesin ölüm nedeni nedir? Boğulma, darp, zehirlenme gibi net bir ölüm nedeni var mı?

9- Ölüm zamanı tespit edilebildi mi? Cesedin bulunduğu andan ne kadar süre önce öldürülmüş?

10- Cesedin taşındığı sürede, failin izi kalmış olabilir mi? Giysi, çuval üzerinde DNA veya parmak izi gibi izler var mı?

11- Bu bir organize suç mu, bireysel bir sapkınlık mı yoksa başka bir kişisel anlaşmazlığın sonucu mu?

12- Kuran kursundan çıktıktan sonra eve uğrayan Narin’in cesedinin yanında neden çantası ve Elif Ba’sı vardı? Normalde onları eve bırakması gerekmiyor mu?

13- Anne, amca ve kardeşlerin telefon görüşmeleri ve WhatsApp bilgileri silinmiş. Bu durumda Narin karanlık ve kirli ilişkilerin kurbanı mı oldu?

İlk kanıt araçtaki DNA

Narin Güran’ı tutuklanan amcası Salim Güran’ın otomobilinin ön koltuğunda Narin’in DNA örneklerine rastlandı. Salim Güran için benzin istasyonunda çalışan Murat Çınar Çatalca, jandarmaya “Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı” ifadesini vemiş ve ardından amca tutuklanmıştı.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, aracın içinin yeterlice araştırıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Çeşitli dalga boylarında ışık verilerek ortamda bulunan biyolojik materyal kan, tükürük, sperm, kusmuk, idrar gibi biyolojik materyalleri görünür kılar ve bu bölgelerden örnek alırız ve DNA için inceleme yapılır. Ayrıca şoför koltuğunda bu lekelerin bulunduğu ifade edildiğinden araştırmanın derinleşmesine yol açtı. Cinayet açısından sadece biyolojik materyal ve DNA ile karar vermek her zaman olanaklı olmaz tüm dava dosyası tanık ifadeleri biyolojik deliller ölü muayenesi otopsi toksikolojik inceleme ve cinsel saldırı yönünden eğer sperm varsa cesette bunların hepsi anlamlı olur.”