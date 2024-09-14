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Narin cinayetinde kritik gelişme: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre özel ekipler, aileyi yönlendirdiği düşünülen A.R.G'nin peşinde.

Haber Merkezi
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Narin cinayetinde kritik gelişme: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!
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Narin cinayetinde özel ekipler aileyi yönlendiren üst aklın peşinde.

Halk Tv muhabiri Ferit Demir, aile meclisini anlattı, her an yeni tutuklamalar gelebilir dedi.

Demir'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"19 gün boyunca gizli toplantılar yapıldı"

"A.R.G aileyi toplayan ve yönlendiren bir kişi. Şu ana kadar hakkında hiçbir şey bilinmiyor. A.R.G aileyi ve Salim Güran'ı yönlendiriyor. Çünkü ortaya çıkan bilgilere göre bir üst akıl var.

Şu ana kadar hakkında bir yasal işlem yok. Güvenlik güçleri bu konuda çalışıyor. Delilleri yok etme, ifadeleri değiştirme, aynı ifadeleri tekrarlama, hatta Narin'i cansız bedeninin nasıl yok edileceğine dair bir üst akıl tarafından yönlendirildikleri düşünülüyor.

Çünkü aile Narin'i arandığı 19 gün boyunca gizli toplantılar yapıyor, bu toplantılara bütün aile üyeleri katılıyor. Bu toplantılara telefon alınmıyor. Ancak bazı görüşmelerin takipten kaçtığı bilgisi var. Salim Güran'ın kardeşi Fuat Güran araştırılıyor. Fuat Güran'a aile meclisinin verdiği bir görev vardı: Jandarmayı dinlemek. Jandarma bunu fark ediyor ve tutanak altına alıyor."

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