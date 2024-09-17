Narin cinayetinde sıcak gelişme: Kuzenler serbest bırakıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra vahşice katledilen ve cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile kuzenler İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iki kuzenin de serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kuzenler çelişik ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen kuzenler İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son dakika haberine göre, kuzenler İ.K. ve Ş.K. serbest bırakıldı.