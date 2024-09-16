Narin cinayetinde sıcak gelişme! Yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi
Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi.
21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Narin cinayeti soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Narin’in tutuklu amcasının eşi Hediye Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Cuma günü gözaltına alınmıştı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında “Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi de, cuma günü gözaltına alınmıştı.
Dün istenilen ek gözaltı süresinin bu akşam saatlerinde dolması üzerine yenge hediye Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.