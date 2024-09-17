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Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Yengeden ilk itiraf geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşirken, yenge Hediye Güran’ın ifadesi olayın seyrini değiştirecek nitelikte... "Narin bu ahırda öldürülmüş olabilir" iddiasında bulunan yenge, anne Yüksel Güran’ın, oğlu Enes’i dövdüğünü gördüğünü söyledi.

Haber Merkezi
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Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Yengeden ilk itiraf geldi
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Hediye Güran, ifadesinde Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın ahırda boğuştuğunu anlattı. Anne Yüksel Güran’ın, oğlu Enes’i dövdüğünü ve Enes’in kolundaki ısırık izlerinin de anneye ait olduğunu belirtti. Hediye Güran, "Narin bu ahırda öldürülmüş olabilir" diyerek şüpheleri artırdı.

Emekli polis İsa Altun, Sözcü TV'de katıldığı yayında açıklamalarda bulunurken Hediye Güran'ın bu itirafı sonrasında en güçlü senaryonun Narin'i ağabey Enes'in öldürmesi olduğunu aktardı:

"Anne, Enes'in kardeşini boğması üzerine bunu gördü ve Enes'i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes'in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum. Aslında yenge katilin Enes olduğunu burada anlatıyor. Soruşturma, kovuşturma aşamasına döndü. Bu aşamalardan sonra özellikle bugünden itibaren daha farklı şeyler konuşmuş olacağız. Yenge Hediye Güran'ın ifadeleri çok kritik. O detaylarda daha neler çıkacak bunları göreceğiz. Anne ile Enes arasında boğuşmanın hangi gün olduğu çok önemli. Failin Enes olduğunu anne ve amcanın diğer akrabaların da Enes'i korumak için uğraştığını düşünüyoruz."

Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin de anne Yüksel Güran'a ait olacağı ifade edildi.

Olayın arka planı

Narin Güran’ın amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklu bulunurken, anne Yüksel Güran da cinayetle ilgili olarak gözaltında. Ailenin 19 gün süren arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği mahkeme kayıtlarına da girerken, Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta evinin yoluna girerken son görüldüğü saat 15.15'ten sonra söz konusu eve iki kez girdiği belirtilen yengesi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatılmıştı.

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