Narin cinayetinde üçüncü duruşma! Savunma avukatlarının çağırdığı 10 tanık dinlenecek

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayetinde üçüncü duruşma bugün görülecek. İlk gün 4 sanık ifade vermiş, ikinci duruşmada da tanıklar dinlenmişti.

Narin’i kim ve niye öldürdü?

Cuma günü başlayan Narin cinayetinde üçüncü oturum bugün gerçekleştirilecek. Sorgular tamamlanmadığı için mahkeme duruşmanın bugün de devam etmesi kararı aldı. Mahkeme 3 gündür ‘Narin’i kim ve niye öldürdü?’ sorusunun yanıtını aradı.

Baba Arif Güran fenalaştı

İlk gün 4 sanık, müşteki olan baba Arif Güren dinlendi, ikinci gün ise 26 tanığın tamamı dinlendi. Duruşma dün akşam saat 21.00’e kadar devam etti. Zaman zaman da gerginliklerin yaşandığı duruşmada Baba Arif Güren fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Baba Güran’ın hastanede tedavisine devam ediliyor.

Köydeki gizli toplantılar ne?

Davanın diğer bir ana başlığı ise köydeki gizli toplantılar oldu. Nevzat Bahtiyar’a suçu itiraf etmesi için yapılan teklif iddiası da mahkemenin odağında yer aldı. Bu teklifi yapan isim de dün tanıklar arasındaydı. Ali Rıza Güran’a mahkeme başkanı böyle bir teklifi yapıp yapmadığını sordu. Ali Rıza Güran da ‘Böyle bir teklif yok, bu konuyla ilgili de kimseyle de görüşmedim. Kabul etmiyorum” yanıtını verdi.

Savunmanın çağıracağı 10 tanık dinlenecek

Dün mahkemenin çağırdığı tanıklar dinlenmişti. Bugün ise savunmanın çağıracağı 10 tanık dinlenecek ve onların ifadelerine başvurulacak. Narin Güran duruşmasının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Babanın işaret ettiği kameralar izlenecek

Mahkeme başkanı, Güran ailesi avukatlarının mahkemeden talep ettiği Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerim Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığı ve mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Duruşmanın 3’üncü celsesinde babanın işaret ettiği güvenlik kameraları bugünkü duruşmada izlenecek. Baba Arif Güran, cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.

Müebbet hapis cezası isteniyor

Davada 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Narin cinayeti duruşmasında ne oldu?

Tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı.

İlk savunmayı yapan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü öne sürerek "Amca Salim Güran çağırınca eve gittim. Odaya girince yerde Narin'in cesedini gördüm. Salim bana 'Narin'i annesiyle kendisini uygunsuz şekilde gördüğü için öldürdüğünü söyledi' dedi.

Bahtiyar, amca silahla tehdit etttiği için cesedi taşımayı kabul ettiğini belirtti.

Duruşmayı müşteki sıfatıyla takip eden Narin'in babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın sözlerine tepki gösterdi. Baba Güran fenalaşınca salondan çıkarıldı.

Sanık Salim Güran ise Narin'in annesiyle ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. Nevzat Bahtiyar'ın sözlerini yalanlayan Salim Güran, "Çıksın itiraf etsin. Yalan söylüyor." dedi.

Narin'in kaybolduğunu olay günü 18.30'da tarladan dönerken öğrendiğini öne süren Salim Güran'a daraltılmış baz ve HTS kayıtları da soruldu. "Baz verilerine göre Arif’in evine gittiğiniz tespiti var" sorusuna “Ben Arif’in evine hiç gitmedim." diye yanıt veren Salim Güran, "Bazın göstermesi normaldir çünkü Arif ve benim evim arasında 30 metre var." diyerek kendini savundu.

Anne Yüksel Güran ilişki iddiasına tepki gösterdi

Anne Yüksel Güran da ifadesinde hakkındaki iddialara tepki göstererek "Namusumuza dil uzatılıyor. Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin." dedi.

Güran, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın evine geldiği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

Narin kaybolduğu zaman kolundaki ısırık iziyle gündeme gelen ağabey Enes Güran, gözünde oluşan morluğun mısır tarlasında Narin'i ararken olduğunu söyledi.

Amcası ile annesi arasındaki ilişki iddiası sorulan Enes Güran, "O benim annem. Bu şekilde sormanız çok kötü". dedi. Mahkeme başkanı da özür dileyerek gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi. Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi.

Baba Arif Güran'a Nevzat Bahtiyar'dan şüphelenip şüphelenmediği soruldu.

Bahtiyar ile daha önce bir araba ticareti konusunda tartıştıklarını söyleyen Arif Güran, o sırada Bahtiyar'ın kekelemesiyle dalga geçtiğini ifade etti ve "Tüm sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Duruşmanın 2. günü neler oldu?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasının ikinci günü 8 Kasım'da yapıldı. Sanıklar, geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

İlk gün sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, ikinci günde tanıkları dinledi. Mahkeme heyeti dün geç saatlere kadar duruşmayı sürdürdü

İlk duruşmada, bir sanığın tanıklık yapmaktan vazgeçmesi, babanın bütün sanıkları suçlaması ve bir tanığın da Narin'in cesedinin bulunduğu gün köydeki kadınların kavga ettiğini doğrulaması damga vurdu.