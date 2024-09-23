Narin cinayetinde yeni deliller! Ahırda bulundu

Narin cinayetinde yeni izler bulundu. TV100'ün haberine göre itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar'ın itirafları kapsamında yeni deliller bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma derinleşti

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra canice öldürülen ve cesedi 8 Eylül’de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları kapsamında soruşturma genişletildi. Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeni deliller arandı. Arama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi.

Bahtiyar'ın ahırında 2 tane izmarit bulundu

Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit de yer aldı. İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak. Jandarma, Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor.