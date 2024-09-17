  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın evinde JASAT arama yaptı
Takip Et

Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın evinde JASAT arama yaptı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arama yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın evinde JASAT arama yaptı
Takip Et

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı.

Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.

Narin Güran cinayeti: Diyanet, Tavşantepe İmamı hakkında soruşturma başlattıNarin Güran cinayeti: Diyanet, Tavşantepe İmamı hakkında soruşturma başlattıGündem

 

SON DAKİKA... Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi ortaya çıktıSON DAKİKA... Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi ortaya çıktıGündem

 

Gündem
Özgür Özel: Türkiye ittifakını büyütün
Özel: Türkiye ittifakını büyütün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç’u kabul etti
Narin Güran cinayeti: Diyanet, Tavşantepe İmamı hakkında soruşturma başlattı
Narin cinayeti: Diyanet Tavşantepe İmamı'na soruşturma başlattı
Santa Maria Kilise saldırısı planlayıcılarından Soltamatiov tutuklandı
Santa Maria Kilise saldırısı planlayıcılarından Soltamatiov tutuklandı
Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor!
Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor!
SGK'den "çift ödeme iadesi" başlıklı e-postalar hakkında açıklama
SGK'den "çift ödeme iadesi" başlıklı e-postalar hakkında açıklama