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Narin cinayetinde yeni gelişme! Ramazan Atasoy tutuklandı

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde dün adli kontrolle serbest bırakılan, Ramazan Atasoy, kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı. Atasoy'un, amca Salim Güran ile cinayete ilişkin yazışmaları dosyaya girmişti.

Haber Merkezi
AA
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Narin cinayetinde yeni gelişme! Ramazan Atasoy tutuklandı
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan Ramazan Aksoy'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Amcanın işçisi Ramazan Aksoy tutuklandı

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Aksoy, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

"Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” 

Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girdi.

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