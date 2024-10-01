Narin cinayetinde yeni görüntüler! Kucağında cesetle 150 metre yürümüş

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’ndeki Tavşantepe Köyü’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de köye 2 kilometre mesafedeki dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran’ın soruşturmasında, katil veya katillerin kimliğini ortaya çıkaracak en önemli delilin TÜBİTAK’a gönderilen kamera kayıtları olduğu bildirildi.

Eğartutmaz Deresi ile köyün alt kısmındaki pamuk ve mısır tarlalarını görebilen, 360 derece görüş açısına sahip ve 20 kilometre etkili menzil sunan Şahin Gözü adlı kamera görüntüleri ile Narin’in olay günü 15.15'te görüldüğü okula ait kamera kayıtları, çözüm için TÜBİTAK’a iletildi.

Cesetle dere kıyısına doğru yürümüş

Bu arada askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerası kayıtlarına yansıyan ve bir kısım çözümü yapılan görüntülerde önemli bulgulara ulaşıldı.

7 dakika 28 saniyelik görüntülerde, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kendisine ait 23 AN 630 plakalı araçla köyden dere yatağına doğru giden stabilize yoldan ilerlediği, dereye yakın bir noktada durduğu belirlendi.

Bahtiyar’ın çalışır vaziyetteki aracını ağaçların altına park ettikten sonra yönünü geriye doğru köy istikametine çevirdiği, ardından da araçtan içinde Narin’in cesedinin bulunduğu kucağındaki çuval ile indikten sonra dereye kıyısına doğru yürüdüğü tespit edildi.

Cesedi çuval ile birlikte bir kaya parçasının altına gizledi

Yürüdüğü mesafenin uydu görüntülerinin incelenmesi ve bulunduğu bölgenin çıkarılan koordinatlarına bakıldığında 150 metre yürüyerek cesedin bulunduğu çuvalı hiç düşürmeden ve yere bırakmadan doğrudan toprağın su ile birleştiği bir noktada çuvalı kucağından indirip önce ağzını bağladığı ve bir süre beklediği tespit edildi.

Nevzat Bahtiyar’ın uydu görüntülerine göre 37.SBF 06008 89639 koordinatlarında ikinci hamlede derenin toprak ile birleştiği noktada, cesedi çuval ile birlikte bir kaya parçasının altına gizlediği, cesedin akıntıya kapılarak sürüklenmesini önlemek için de üzerine 3 büyük kaya parçasıyla sıkıştırdığı belirlendi.

Delillerin açığa çıkmasının önüne geçildi

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Nevzat Bahtiyar’ın, cesedin akıntıya kapılması veya kıyıya vurması durumunda çevredeki çobanlar tarafından veya dere kıyısındaki köylülerce görülebileceği ihtimali nedeniyle cesedi kaya parçası altına sıkıştırıp üzerini de büyük kaya parçalarıyla kapatarak su içerisinde hızlıca çürüyerek delillerin açığa çıkmasının önüne geçtiği öğrenildi.

Çözümü yapılan görüntüler itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın savcı huzurunda yaptırılan yer gösterme ve tatbikat tutanaklarını da doğruladı. Nevzat Bahtiyar’ın dosya içerisindeki yer gösterme tutanağına göre, 150 metre yürüdükten sonra cesedi su ile toprağın birleştiği bir noktada kaya parçası altına sabitleyerek gizledikten sonra aracıyla bölgeden uzaklaşıp Çarıklı beldesi istikametine doğru hareket ettiği bilgisi yer alıyor.