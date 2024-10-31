Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar’a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar’a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntülerinde Narin'i nasıl sakladığını anlattı.

Jandarmada verdiği sorgu görüntüleri de sızdı

Narin Güran'ı dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, sorgulanma görüntüleri ortaya çıktı.

Narin’in cansız bedeni bir çuvalın içerisinde bulunmuştu

Türkiye'nin kanını donduran olay 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Kur'an kursuna giden Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı. 19 gün sonra ise dere kenarındaki bir çuvalın içerisinde Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in amcası, annesi, ağabeyi ile itirafçı Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

Ceseti Nevzat Bahtiyar taşımıştı

Nevzat Bahtiyar'ın sorgusunda "Narin'in cansız bedenini Salim Güran bana verdi ve yok etmemi istedi. Karşılığında 200 bin lira para vereceğini aksi takdirde bana ve aileme zarar vermekle beni tehdit etti. Bunun üzerine cesedi Salim'in aracından alarak kendi kullandığım araca battaniyeye sarılı vaziyette bıraktım. Daha sonra ahırımdan aldığım gübre çuvalına cesedi bırakarak Eğertutmaz Deresi'ne götürüp, dere kenarında suyla birleşme noktasına bırakıp, üzerini taşlarla kapattım" ifadelerini kullanmıştı.

4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.