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Narin davası! Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti: Oğlundan açıklama geldi

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar, babasının tutuklanmasının ardından köyü terk ettiklerini ve güvenlik gerekçesiyle nerede olduklarını açıklayamayacaklarını belirterek “Adalet yerini buldu, hak ettiği cezayı aldı” dedi.

Haber Merkezi
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Narin davası! Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti: Oğlundan açıklama geldi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde karar açıklandı.

Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet ayrıca, Narin'in cesedini saklayan Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bahtiyar'ın oğlundan açıklama: Adalet yerini buldu

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre kararı değerlendiren Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar, “Adalet yerini buldu” dedi. Ferhat Bahtiyar, babası Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanmasının ardından köyü terk ettiğini ve güvenlik gerekçesiyle nerede olduklarını açıklayamayacağını belirterek "Adalet yerini buldu. Hak ettiği cezayı aldı. Babam, her şeyi doğru söylediği için bu cezayı aldı ve cezasını kabullendi. Ancak bizim duruşmayı izlememize izin verilmedi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, sorun çıkacağı endişesiyle duruşmaya katılmamamız gerektiğini söylediler." dedi. 

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