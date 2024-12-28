Narin davası: Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan tepki çeken paylaşım

Diyarbakır'da öldürülen sekiz yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz kararın açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emojili "Nevzat cinayetten beraat" paylaşımı

Eryılmaz ilk paylaşımında "Nevzat cinayetten beraat" ifadesini kullandı.

Nevzat cinayetten beraat 😎 — Av. Ali Eryılmaz (@alieryilmaz_av) December 28, 2024

"Adalet yerini buldu"

Diğer paylaşımında "Birlikte başardık" yazısının bulınduğu görselle birlikte "Adalet yerini buldu. Birlikte başardık. Varlığınız bize güç ve motivasyon verdi" dedi.

Eyılmaz'ın açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

"Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım"

Eryılmaz, karar öncesi ise "Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım. Nevzat neden konuşmadı? Konuştuğunu bilmeniz mümkün değil" demişti.