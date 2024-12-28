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Narin davası: Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan tepki çeken paylaşım

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın karar sonrası emojili "Nevzat cinayetten beraat" paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Haber Merkezi
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Narin davası: Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan tepki çeken paylaşım
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Diyarbakır'da öldürülen sekiz yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz kararın açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emojili "Nevzat cinayetten beraat" paylaşımı

Eryılmaz ilk paylaşımında "Nevzat cinayetten beraat" ifadesini kullandı.

"Adalet yerini buldu"

Diğer paylaşımında "Birlikte başardık" yazısının bulınduğu görselle birlikte "Adalet yerini buldu. Birlikte başardık. Varlığınız bize güç ve motivasyon verdi" dedi.

Eyılmaz'ın açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

"Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım"

Eryılmaz, karar öncesi ise "Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım. Nevzat neden konuşmadı? Konuştuğunu bilmeniz mümkün değil" demişti. 

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