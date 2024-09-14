  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin Güran cinayeti: Anne hastaneye götürüldü, örnek alınacak!
Takip Et

Narin Güran cinayeti: Anne hastaneye götürüldü, örnek alınacak!

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanan anne Yüksel Güran, diş ölçüsü alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin Güran cinayeti: Anne hastaneye götürüldü, örnek alınacak!
Takip Et

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

A Haber'in aktardığına göre; “kasten öldürme” suçlamasıyla cezaevinde bulunan Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran öğle saatlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü.

Hafta sonu dolayısıyla kapalı olan hastane açıldı ve uzmanlar çağrıldı. Yüksel Güran’dan diş ölçüsü alınacağı ve ölçünün Narin’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde Özgür Özel'den Kurtulmuş'a tepki: 'Olmadı, hiç yakışmadı'Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde Özgür Özel'den Kurtulmuş'a tepki: 'Olmadı, hiç yakışmadı'Gündem

 

İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de gözyaşlarıyla toprağa verildiİsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de gözyaşlarıyla toprağa verildiGündem

 

Gündem
Narin cinayetinde kritik gelişme: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!
Narin cinayeti: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Bakan Ersoy, Alanya otoyolu için tarih verdi
Bakan Ersoy, Alanya otoyolu için tarih verdi
Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde Özgür Özel'den Kurtulmuş'a tepki: 'Olmadı, hiç yakışmadı'
Cenazede Özel'den Kurtulmuş'a tepki: 'Olmadı, hiç yakışmadı'
Başkan Aras duyurdu: Muğla Büyükşehir Belediyesi gece kreşleri açacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi gece kreşleri açacak
MHP'den Bahçeli açıklaması: Yıpratılmasına izin vermeyeceğiz
MHP'den Bahçeli açıklaması: Yıpratılmasına izin vermeyeceğiz