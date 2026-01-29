Narin Güran cinayeti davasında 3 sanık tahliye edildi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi’nin, Narin Güran cinayetiyle bağlantılı olarak “suçluyu kayırma” suçundan yargılanan 15 sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. İstinaf kararında, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin verilen cezalara yaklaşmasının infaza dönüşme riski doğurduğu vurgulanarak tahliyelerine karar verilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili ana dava, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bu dosyada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağır cezalar talep edilmişti.

Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı

Ana davada verilen hükümler sonrası dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Nevzat Bahtiyar yönünden ise eylemin “kasten öldürmeye yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozuldu ve dosya yeniden Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

15 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 2 ayrı iddianame düzenlendi

Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 2 ayrı iddianame düzenlendi. Dosyalar Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi ile Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde birleştirilerek karara bağlandı.

Yerel mahkemece bazı sanıklar hakkında 3 yıl ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Tutuklu sanıklar B.G., F.G. ve M.G.’nin tutukluluklarının devamına, bazı sanıkların ise tahliyesine karar verilmişti.

İki dava arasında bekletici mesele

İstinaf incelemesini yapan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, “suçluyu kayırma” suçunun oluşup oluşmadığının, Narin Güran cinayetine ilişkin ana davanın sonucuna bağlı olduğunu belirtti. Ana dosyanın Yargıtay aşamasında bulunması nedeniyle iki dava arasında bekletici mesele ilişkisi bulunduğu kaydedildi.

“Suçluyu kayırma” dosyasında tutuklu sanık kalmadı

İstinaf kararında ayrıca, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin hükmedilen cezalara yaklaşmasının infaza dönüşme riski doğurduğu vurgulandı. Bu gerekçeyle B.G., F.G. ve M.G.’nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Bu kararla birlikte “suçluyu kayırma” dosyasında tutuklu sanık kalmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM’in istinaf başvuruları ise reddedildi

Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından 15 sanığın yeniden yargılanmasına Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Dosyada katılan olarak yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM’in istinaf başvuruları ise reddedildi.

Mahkeme, “suçluyu kayırma” dosyasının ana dava ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden muvafakat istenmesine karar verdi. Duruşma, bu hususun değerlendirilmesi için 11 Haziran’a ertelendi.