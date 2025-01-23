Narin Güran cinayeti davasında 965 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: 'Katil kim' sorusu yanıtsız

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı gerekçeli kararı yazımı saatlerce sürdü.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre kararda, mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirdi. Bunlar cinayet saatinde 4 sanığın bir arada olduklarını gösteren daraltılmış HTS kayıtları ve baz çakışmaları, amcanın aracında Narin’e ait DNA’nın bulunması, olay günü biri beyaz (amcaya ait araç), diğeri kırmızı (Nevzat’a ait araç) iki aracın dere yatağından patika yolu takip ederek köye doğru hareket halinde olmaları gösterildi. Ancak gerekçeli kararda da Narin'in kim tarafından ve neden öldürüldüğü sorusunun yanıtı yok.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.