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Narin Güran cinayeti davasında ara karar açıklandı

Narin Güran davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi.

Haber Merkezi
ANKA
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Narin Güran cinayeti davasında ara karar açıklandı
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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Tutukluluk haline devam edilecek

Mahkeme, sanıklar anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 26 Aralık’a ertelendi.

 

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