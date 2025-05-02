Narin Güran cinayeti davasında ara karar: Duruşma 30 Mayıs'a ertelendi

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran (8) cinayetinde "suçluyu kayırma" soruşturmasına ilişkin açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü.

12 sanık ve çocuk hakim karşısına çıktı

Dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Bazı avukatlar mazeret bildirdi

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve bazı avukatları hazır bulundu. Bazı avukatlar ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı ve celse arasında sunduğu, 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapis cezası ve 6 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdiği mütalaayı okudu.

Sanık avukatları, savunmalarında müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.

Dava 30 Mayıs'ta görülecek

Bir sonraki duruşma ise 30 Mayıs'ta görülecek.