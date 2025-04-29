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Narin Güran cinayeti davasında kritik gelişme! 3'ü çocuk 15 sanık için hapis istemi

Narin Güran cinayeti davasında 3'ü çocuk 15 sanık hakkında, suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası istendi

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayeti davasında kritik gelişme! 3'ü çocuk 15 sanık için hapis istemi
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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde vahşice katledilen Narin Güran cinayeti davasında kritik bir gelişme yaşandı. 3'ü çocuk 15 sanık hakkında, suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

Sanıkların gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi. Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi. 15 sanık, 25 Nisan'da ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı.

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