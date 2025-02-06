Narin Güran cinayeti davasında kritik gelişme: Tahliye talep edildi

Narin Güran (8) cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkili için beraat talebinde bulundu.

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, ilk derece mahkemesinin varsayımlara dayanarak mahkumiyet kararı verdiği savunulurken, Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili beyanlarına itibar edilerek hüküm kurulduğu ifade edildi. Ayrıca, olayla ilgili basında yer alan gerçek dışı haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve sanıkların adil bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği iddia edildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu ihbarı yapılan, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.