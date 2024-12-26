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Narin Güran cinayeti davasında mütalaa açıklandı: Herkes suç ortağı

Son Dakika Haberi... Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde aralarında tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 12 sanık, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mütalaayı açıklayan savcı, tüm sanıkların suç ortağı olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayeti davasında mütalaa açıklandı: Herkes suç ortağı
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’inde görülen Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, esas hakkındaki mütalaayı açıkladı.

Tüm sanıklar suç ortağı

Tüm sanıkların suç ortağı olduğunu belirten savcı, sanıklardan ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 maddesi ile birlikte 82/1-d,e, 53/1 ve 63. maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme salonu karıştı

Arif Güran konuşurken gerginlik çıktı. Mahkeme başkanı duruşmaya ara vermek zorunda kaldı. Mahkeme salonunda yaşanan hareketlilikten sonra Enes Güran ayağa kalktı. Güran ailesi Bahtiyar'a 'katil diyerek bağırdı.

Arif Güran ağlayıp oğlu Enes Güran ile birlikte çıkmak istedi. Mahkeme başkanı, Güran ailesinin gerginlik üzerine salondan çıkartılmasını istedi. Hüseyin Güran ağır küfürler sarf ederek salondan çıktı. Mahkeme başkanı salonun boşaltılmasını isteyip duruşmaya ara verdi.

 

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