Narin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildi

Serbestiyet muhabiri Onur Erkan'ın haberine göre Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçundan tutuklu yargılanan Birsen (kuzen) Fuat (amca) ve Maşallah (yenge) Güran’ın tahliyelerine karar verdi.

ÖZEL HABER | İstinaf, Narin cinayetinde "suçluyu kayırma" davasındaki kararı bozdu.



🔺️Ceza alan Fuat Güran, Maaşallah Güran ve Birsen Güran tahliye edildi.



🔺️Suçluyu kayırma davasında tutuklu sanık kalmadı.@onur__erkan pic.twitter.com/KOpooyv8vL — serbestiyet (@serbestiyetweb) October 2, 2025

Ne oldu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cesedine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından; çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi’nin, elindeki dosyanın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6’sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi talebi kabul edildi.

Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet verilmişti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı; 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame 23 Ekim 2024’te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024’te başlandı. Mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024 tarihli duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbete; Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ı ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu.