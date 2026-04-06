Narin Güran cinayeti | Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi de katıldı. Narin Güran’ın babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar’ın savunmasında cinayet işlemediğini, Salim’in yaptığını söylemesi ve devamında verdiği ifadeler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Güran ailesi fertleri de tepki gösterince aile, salondan çıkartıldı. Güran ailesi, yargılanmanın adil olmadığını ve Nevzat Bahtiyar’ın yalan söylediğini savundu.

Duruşmaya ara verildi

Narin Güran cinayetinde yeniden yargılanmasına başlanan Nevzat Bahtiyar’ın duruşması, verilen aranın ardından devam etti.

Duruşmanın devamında savcı mütalaa verdi. Savcı, mütalaada sanık Bahtiyar’ın ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunarak, “Söz konusu Yargıtay’ın esas hakkındaki bozma ilanına uymadık. Her ne kadar ‘Kasten öldürmeye yardım’ suçundan cezalandırılması belirtişmişse de tarafımızca ‘Kasten öldürme’ şeklinde cezalandırılması talebimiz devam etmektedir. Yaklaşık 19 gün boyunca sessiz kalması, delillerin olumlu şekilde toplanması önünde engeldir. Sanık Nevzat Bahtiyar, cesedi gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi baldızının evine giderek hayatına devam etmiştir. Narinin öldürüldüğü tarihten bulunana kadar suç delillerinin bulunamaması, Adli Tıp Kurumlarının herhangi bir delilin bulunmaması nedeniyle Nevzat Bahtiyar hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan karşımıza bir nişane olarak çıkmaktadır. Nevzat Bahtiyar hakkında ‘Cinayete iştirake yardım’ suçundan değil, ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası için yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

"Suç işlemedim, pişmanım"

Nevzat Bahtiyar ise “Ben delilleri yok etmedim, yok etsem burada olmazdım. Ben suç işlemedim. Pişmanım” diye konuştu.