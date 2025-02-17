Narin Güran cinayetinde 12 kişi hakkında yeni iddianame

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Güran ailesinden de şüphelilerin olduğu belirtildi.

'Suçluyu kayırma' iddiasıyla hazırlanan iddianamede 3'ü çocuk olmak üzere 12 kişi bulunuyor. İddianamede TCK 281'den 5 yıla kadar hapis talep ediliyor.

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