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Narin Güran cinayetinde 15 kişinin yargılandığı dava ertelendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 15 kişinin yargılandığı dava 1 Ekim'e ertelendi.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde 15 kişinin yargılandığı dava ertelendi
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Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylülde cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 3'ü çocuk 15 kişinin yargılandığı dava, avukatların mazeret bildirmesiyle Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesince 1 Ekime ertelendi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayete ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı. Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesiyle yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası almıştı.

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