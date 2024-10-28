Narin Güran cinayetinde abi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşımlar: 45 dakika sonra sildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi

Baran Güran tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

"Sana iftira atanlar utansın"

2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

3'üncü paylaşımında katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

Baran Güran'ın tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmaması ise dikkat çekti.