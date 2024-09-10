Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı: Araçta ikinci bir şüpheli var mıydı?

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran toprağa verildi.

Kesici alet veya bıçak izi yok

Diyarbakır ve Malatya'dan görevli 14 kişilik uzman ekip 11 saat 10 dakika boyunca Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda otopsiyi gerçekleştirdi.

Çürüme nedeniyle Narin'in neden, ne zaman ve nasıl öldüğüne yönelik detaylı bir tespit yapılamadı. Ön otopsisinde, sol ayağı diz altından koptuğu belirlenen Narin'in kaval kemiği çuvalın içinde çıktı. Narin'in vücudunda, gözle görülür şekilde bir kesici aletle ve silahla yaralama ya da iç kanama tespiti yapılmadı. Otopside Narin'den alınan 91 örnek ve kopan kaval kemiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Düğümü, İstanbul Adli Tıp çözecek

Diyarbakır'da Narin Güran'ın otopsi işlemleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir" dedi.

Arka koltuktaki sır

Gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Narin'in arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu.

Bahtiyar "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi.

Sabah Gazetesi'nde yer akan habere göre Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.

Baz kayıtları inceleniyor

Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.