Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı: Gün gün karartma tutanaklara girdi

Sekiz yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolmuştu. Narin günlerce hem köy, hem de çevresinde aranmıştı. Bu sürede Narin’in amcası muhtar Salim Güran “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Arama çalışmalarının 19’uncu gününde ise Narin’in cansız bedeni mahalleye 1.5 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde üzeri taşla kapatılmış bir çuvalda bulunmuştu.

Soruşturmada anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve amcalar dahil toplam 11 kişi tutuklandı. Geçen cuma günü tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı. Hediye Güran dün akşam saatlerinde adliyeye sevkedildi. Narin’in akrabası İsa ve Şeyma Kaya da dün sahte bilgi ve ihbarlarla olayın çözümünü manipüle etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarma'yı dereden uzak tutmak için sahte ihbarlar

Amca Salim Güran’ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy’un tutuklanma gerekçesinde Narin’i arama çalışmalarının “hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı” tespiti yer aldı.

Kararda, “Dosyadaki JASAT tutanağına göre ‘Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu’ iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, 2 şahsın 1 kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, bu ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bunun jandarmayı Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunların bir kısmının Güran Ailesi’nin bazı üyeleri tarafından yapıldığı” belirtildi.

İşte Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre el birliğiyle gerçekleştirilen karartma eylemlerinin bazıları...

Elektriği amca mı kesti?

Narin’in ailesinin 21 Ağustos’ta küçük kızlarıyla ilgili yaptığı kayıp ihbarıyla çalışmalar başladı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, köyde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Elektrikleri tutuklu amca Salim Güran’ın arama çalışmalarını engellemek için kestiği iddia edildi.

Kuzeni terlikleri sakladı

Narin’e ait olduğu iddia edilen terlik 22 Ağustos’ta Güran Ailesi’nin evine 2 km mesafede bulunmuştu. Terliğin numarasının 26 olduğu, Narin’in ayak numarasının ise 31 olduğu belirtilmişti. Narin’in kuzeni Muhammed Kaya ifadesinde, Narin’i arama çalışmaları sırasında yol üzerinde terliğin tekini gördüğünü, köye döndüğünde jandarmaya vermeyi unuttuğunu söyledi. Kaya’nın bu tavrı, şüpheli ve delilleri karartma girişimi olarak değerlendirildi. Narin’in terlikleri cansız bedeninin bulunduğu çuvalda çıktı.

Battaniye mi yakıldı?

23 Ağustos’ta Narin cinayetinin üst aklı olduğu iddia edilen A.R.G.’nin tarlasında yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu yangında Narin’in cansız bedeninin sarıldığı battaniyenin veya başka bir delilin yakılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Üç kez duş almış

Narin’in ağabeyi Enes Güran, kolundaki ısırık izi nedeniyle 29 Ağustos’ta gözaltına alındı. 18 yaşındaki şüphelinin kolundaki izlerin yapılan incelemeler sonrası Narin’e ait olmadığı belirlendi. Ağabeyin o gün DNA örneklerinin silinmesi için 3 kez duş aldığı öne sürüldü.,

Aramaları yönlendirdi

Narin, 21 Ağustos’ta köyde en son 15.15’te görüldü. Bölgedeki askeri üssün kamerasına ise aynı gün 15.40 ile 16.30 arasında Narin’in cesedinin konulduğu kırmızı aracın dere kenarına park etmiş hali yansıdı. Ancak Narin’in akrabalarının kızın görüldüğü yer ve saat hakkında bilinçli şekilde yanlış ifadeler verince aramaların şekli değişti. Askeri üssün kamerasına ise ancak 8 Eylül’de bakılabildi. Kızı ölü halde battaniyeye sarıp getiren Narin’in amcası Salim Güran ile “Cesedi ortadan kaldır” diye teslim ettiği Nevzat Bahtiyar’ın arama çalışmalarına bizzat katılıp, jandarmayı yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. Aramalara kanaldan başlandı, uzun süre dereye bakılmadı. Cinayet sonrası pekçok kişi WhatsApp yazışmalarını sildi.

Kuzenin ifadesiyle çıktı

Narin’in babasının amcasının kızı Birsen Güran (19), olay günü Narin’in saat 14.00’te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri Hatice ve Fatma’yı sorduğunu belirterek daha sonra kendisine gelen amca Salim Güran’ın Narin’i 17.40 gördüğünüzü söyleyin dediğini vurgulayarak “Yoksa başın yanar” dediğini ifade etti.

Gizlice Jandarmayı dinledi

Cinayet günü Van’da olan, Narin’in kaybolduktan sonra köye dönen tutuklu amcalardan Fuat Güran’ın telefonla konuşuyormuş gibi yapıp arama-kurtarma çalışmalarını yürüten jandarmayı dinlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarmanın bunu fark edip, Fuat Güran hakkında 2 kez tutanak tuttuğu öğrenildi.