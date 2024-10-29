Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Barosu'ndan çarpıcı açıklama

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, kamuoyunu derinden etkileyen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Güleç, 7 Kasım'da yapılacak duruşmaya 50 baro başkanının da katılım sağlayacağını belirtti.

Güneydoğu Ekspres'te yer alan habere göre, Güleç, iddianamede cinayetin organize bir şekilde işlendiğine dair suçlamalar olduğunu, dört kişi hakkında kasten cinayet suçlamasıyla dava açıldığını ifade etti.

"İddianamede bu tespitler yeterince ortaya kondu"

Güleç, "Narin Güran 15:15’te patika yoldan eve doğru yürürken, evde bulunan şüphelilerin baz istasyonu verileriyle tespit edildiğini" belirterek, bu tespitlerin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, "45 dakika sonra Narin’in cesedi Eğertutmaz deresine götürülerek gömüldü. İddianamede bu tespitlerin yeterince ortaya konduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'Faillerin kimliği konusunda şüpheleri artırıyor'

Güleç, bazı iddiaların kanıtlanmadığı için iddianamede yer almadığını ancak bu durumun sanıkların suçlamalarını ortadan kaldırmadığını dile getirdi. "Narin’in kendi evine giderken evde aynı anda dört kişinin bulunması ve cesedinin oradan çıkarılması, faillerin kimliği konusunda şüpheleri artırıyor. Ölümün nedeni tespit edilmemiş olsa da, şüphelilerin suç örgütü ile bağlantılı olduğu iddiaları iddianamede yer alıyor" dedi.