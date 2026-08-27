Narin Güran cinayetinde “faili meçhul” başvurusuna ret: Gerekçe belli oldu

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Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi.

Cinayetin, ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı; dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi.

Kararda şöyle denildi:

"Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, olayın failleri yargı kararlarıyla belirlenmiş; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında "iştirak hâlinde kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay 1. Ceza Dairesince onanmıştır.

Nevzat Bahtiyar hakkında ilk derece mahkemesince 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen mahkûmiyet hükmü ise Yargıtay tarafından, eyleminin 'çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme' niteliğinde olduğu gerekçesiyle bozulmuştur.

Bozma sonrasında yapılan yeniden yargılamada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince Nevzat Bahtiyar'ın 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında 17 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle Narin Güran cinayeti, failleri tespit edilememiş bir 'faili meçhul' olay niteliğinde değildir. Dosyada cevabı aranan hususlar; faillerin kim olduğundan ziyade, olayın içerisinde bulunan kişilerin suskunluğu nedeniyle cinayetin hangi saikle ve bütün ayrıntılarıyla nasıl gerçekleştirildiğine ilişkindir.

Faili meçhul kapsamında değerlendirilmesi talep edildi

Adalet Bakanlığı bünyesinde, geçmiş yıllarda faili belirlenemeyen suçların yeniden araştırılması amacıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, Güran ailesi ve başvuruda bulunan kişiler tarafından Narin Güran dosyasının da bu çalışmalar kapsamında değerlendirilmesine yönelik çeşitli iddia ve talepler gündeme getirilmiştir.

Bakanlığımız, söz konusu başvuruları dosyada mahkûmiyet hükümleri bulunmasını gerekçe göstererek peşinen reddetmemiş; ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağlamıştır.

Bu kapsamda aile fertleri ve başvuruda bulunan kişiler dinlenmiş; ileri sürülen tezler, alternatif olay senaryoları ve diğer iddialar soruşturma ve kovuşturma dosyasındaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Narin Güran cinayetinin 'faili meçhul' olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamamıştır.

Yargılama kamuoyunun yakın takibinde yürütüldü

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreci, başından itibaren yoğun kamuoyu ve basın takibi altında yürütülmüştür.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ekim 2024 tarihinde hazırlanan iddianameyle dört sanığın iştirak hâlinde kasten öldürme suçundan cezalandırılması talebiyle açılan kamu davası, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 esasına kaydedilmiştir.

Duruşmalar çok sayıda ulusal ve yerel basın mensubu tarafından yerinden takip edilmiş; sanık savunmaları, tanık beyanları, tarafların iddia ve savunmaları, teknik deliller, savcılık mütalaaları ve mahkeme kararları kamuoyunun gözü önünde tartışılmıştır. Yargılama sürecinde kamuoyundan veya taraflardan gizlenen bir süreç söz konusu olmamıştır.

İlk derece mahkemesince 26-27-28 Aralık 2024 tarihlerindeki duruşmalar sonucunda;

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın 'iştirak hâlinde kasten öldürme' suçundan takdiri indirim uygulanmaksızın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, Nevzat Bahtiyar'ın 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmiştir.

Kararların istinaf edilmesi üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince mahkûmiyet hükümlerine yönelik istinaf başvuruları düzeltilerek esastan reddedilmiş ve sonuç cezalar değiştirilmemiştir."

Ne oldu?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkındaki mahkumiyeti onamış, sanık Bahtiyar hakkındaki hükmü ise eylemin "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmuştu.

Yerel mahkeme, yaptığı yeniden yargılama sonucu bu sanığa 17 yıl hapis cezası vermişti.