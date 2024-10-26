Narin Güran cinayetinde HTS kayıtları ortaya çıktı: Amca Salim Güran'ın yer değişimleri dikkat çekti

Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası dahil 12 kişi tutuklanmıştı. İddianamede tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 4 sanığın yargılanacağı davada ilk duruşma Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım'da görülecek.

HTS kayıtları ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olay gününe ait HTS kayıtları ortaya çıktı. Amca Salim Güran’ın Narin’in kaybolduğu gün saat 14.52 sıralarında kendi ikametinden çıktığı, saat 14.55 sıralarında kendi evi ile Arif Güran'ın evinin arasında bulunan yol ve civarında olduğu, saat 15.18’e kadar Arif Güran'ın ikametinin çevresinde bulunduğu ortaya çıktı.

Amca Salim Güran ölüm saatinde Narin’in evindeydi

Amca Salim Güran'ın aynı gün saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geldiği ve saat 15.22 sıralarında evin içerisinde bulunduğu raporda yer aldı.

Raporda, Salim Güran’ın saat 15.22 ile 15.26 saatleri arasında mutfak karşısında bulunan boş oda tabir edilen yerde olduğu kaydedilirken, saat 15.32 sıralarına kadar Arif Güran'ın evinin içerisi ve diğer odalarda evin içerisinde hareketli bulunmaya devam ettiğine yer verildi.

Güran’ın bir süre ev ve ahır arasında gidip geldiği ardından da saat 15.43 gibi Arif Güran'ın evinin önünde olduğu öğrenildi. Güran'ın saat 16.10 sıralarında ise Arif Güran’ın evinden ayrıldığı belirtildi.

Cesedin götürüldüğü yere gitmiş

Salim Güran'ın kullandığı telefonun cinayet günü saat 22.47 sıralarında Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve saat 22.55’te ayrıldığı belirten raporda, ayrıca Salim Güran ifadesinde Uzunbahçe Köyü'ne gittiğini beyan ederken, yapılan çalışmalarda o gün ve gece Uzunbahçe Köyü'ne gitmediği kaydedildi.

Ağabey Enes Güran'ın kullandığı telefonun FİTS kayıtlarının incelendiğine yer verilen raporda olay günü saat 14.30 sıralarından saat 15.51'e kadar evinin içerinde ve müştemilatında bulunduğu kaydedildi. Enes Güran’ın saat 15.57’de Salim Güran'ın evine geçiş yaptığı belirtildi. Ağabey Güran'ın aynı gün saat 18.13 sıralarında okul civarına yakın bir bölgede telefonunu kapattığı ya da telefonun kapandığı, 22.08.2024 günü saat 04.44’te telefonun açıldığı tespit edildi.

Bilirkişi: 4'ü de aynı yerdeydi

Raporun genel olarak yapılan değerlendirme bölümünde bilirkişi şu ifadeleri kullandı:

“21.08.2024 günü anne Yüksel Güran'ın saat:14.28’de ikametinde olduğu aynı gün saat: 16.39’a kadar kendi ikametinde bulunmaya devam ettiği ve ikameti dışında bir yerde olmadığı değerlendirilmektedir. Salim Güran'ın 21.08.2024 günü saat: 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu, saat: 15.20 de Arif Güran’ın ikametine giriş yaptığı, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçip geri Arif Güran’ın ikametine girdiği ve saat: 16.10'a kadar Arif Güran'ın evinde ve müştemilatında olduğu bildirildi.

Salim Güran’ın, Nevzat Bahtiyar ile 21.08.2024 günü saat 15.10 ile saat 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu birlikte oldukları değerlendirilmektedir. Enes Güran’ın 21.08.2024 günü saat 14.30 sıralarında kendi ikametinde bulunduğu ve aynı gün saat 15.41’den 15.51’e kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği belirtildi. Enes Güran’ın saat 15.57 sıralarında Salim Güran’ın ikametine geçtiği, 16.06 sıralarına kadar Salim Güran’ın ikameti civarında bulunduğu değerlendirilmektedir. Nevzat Bahtiyar’ın 21.08.2024 günü saat 15.08’de Salim Güran ile telefon ile görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı belirtildi. Bahtiyar’ın Arif Güran'ın ikameti ve civarında olduğu, aynı gün saat 15.27 sıralarında Arif Güran'ın evine geldiği evde bulunduğu kaydedildi.

Bahtiyar’ın aynı gün saat 15.35'e kadar Arif Güran’ın ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedin bulunduğu yerde olduğu belirtilirken, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar isimli şahısların olay günü olan 21.08.2024 günü saat 15.10 ile saat15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu birlikte olduğu değerlendirilmektedir.”