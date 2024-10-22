Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: Abi Enes'le ilgili şüpheleri artıran diş fırçası detayı

Narin Güran'ın ailesi 21 Ağustos tarihinde küçük kızlarının kaybolduğunu belirtmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi yatağında bulunmuş ve öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olarak bilinen Nevzat Bahtiyar dahil çok sayıda aile üyesinin de yer aldığı kişi tutuklanmıştı.

İddianame hazırlandı

Aile üyelerinin cinayetin aydınlatılmaması için birlik olduğu ve soruşturmayı yanlış yönlendirmeye çalıştığı belirlenmişti. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

4 isme ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz konusu iddianamede şoke eden detaylar yer aldı. İddianame de amca, anne, ağabey ve itirafçının birlikte hareket ettiği ve cinayet mahallinde bir arada oldukları tespit edildi. Ayrıca köyde bulunanların olaydan haberdar olduğuna dair bilgiler de iddianamede yer aldı.

Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar planı

Salim Güran'ın ilk günden bu yana çelişkili ifadeler vererek olası bir olumsuz durumda tek suçlu olarak Nevzat Bahtiyar'ı sorumlu tutabilmek için bir organizasyonun içinde bulunduğu belirtilen iddianamede HTS kayıtlarının Salim ve Nevzat'ın birlikte hareket ettiği belirlendi.

Ağabey Enes Güran'la ilgili şüpheleri artıran diş fırçası detayı

İddianamede ağabey Enes Güran hakkında da dikkat çeken bir detay yer aldı. İddianamede nes Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapmış olduğu görüşme kayıtlarının da incelendiği belirtilerek şu bilgiler yer aldı:

"Çok sayıda telefon görüşmesi ile kapalı görüşe ilişkin görüşme kayıtlarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan incelemesi ve tetkikinde 17 Eylül'de Enes'in küçük kardeşi ile arasında geçen telefon görüşmesi esnasında, 'abican kimseyle konuşma kendine dikkat et' şeklinde beyanda bulunduğu, ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmede de birkaç kez Adli Tıp Raporu'nu kastederek, 'Rapor geldi mi?' şeklinde sorduğu, bir görüşmesinde de 'Narin benim diş fırçamı kullanmıştı, bir şey çıkar mı?' diye ağabeyine sorduğu hususları tespit edilmiştir."