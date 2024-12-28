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Narin Güran cinayetinde karar bu gece açıklanacak

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "Bu gece duruşma bitecek ve gece kararımızı açıklayacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde karar bu gece açıklanacak
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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma devam ediyor.

3'üncü günde de devam eden davanın 2'nci duruşmasında aranın ardından Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "Bu gece duruşma bitecek ve gece kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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