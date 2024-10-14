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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Evdeki 4 kişi belli oldu

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Evdeki 4 kişi belli oldu
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, Türkiye'nin kanını donduran Narin cinayeti ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Evdeki 4 kişi

"Narin Güran’ı kim öldürdü? Yavaş yavaş sona geliyoruz. İddianame hazırlanmaya başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddianamede hazırlanmaya başlandı dedi. Baz ve HTS kayıtları birçok noktaya ışık tuttu dedi. Bakan Tunç. Katillerin kim olduğu iddianame ortaya çıktıktan sonra tahmin edilecek dedi. Kararı yargı verecek.

Benim edindiğim bilgilere göre HTS kayıtları olayı büyük oranda çözdü. Bu kayıtlar gösterdi ki Narin evinde öldürüldü. O sırada evde amca, anne, ağabey ve Nevzat Bahtiyar’ın olduğu HTS kayıtlarında tespit edildi. Bu dört kişi iddianamede iş birliği içinde cinayeti işlemekle suçlanacak. İş birliği tezi ortaya konulacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini bekliyoruz."

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