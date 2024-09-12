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Narin Güran cinayetinde son durum: Evinin yakınındaki ahırda öldürülmüş olabilir!

Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünü konuşurken yeni bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre küçük Narin, evinin yakınındaki ahırda öldürülmüş olabilir.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde son durum: Evinin yakınındaki ahırda öldürülmüş olabilir!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Halk TV'den Ferit Demir, Narin'in evinin yakınındaki ahırda öldürülmüş olabileceğini aktardı.

Demir'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bölgede yapılan çalışmalarda o gün orada bulunanların Android telefonlarının detaylarına ulaşıldı. Biliyorsunuz Android telefonlar her adımın haritasını çıkarıyor. Elde edilen dijital verilerde çok büyük ihtimalle hatta kesin de diyebiliriz Narin'in nerede katledildiği ortaya çıktı.

Bütün dijital veriler aynı noktayı işaret ediyor

Çıkarılan telefon haritalarında Salim Güran'ın eşi Fuat Güran'ın saat 15.15'ten sonra iki kez Narin'lerin evine gidiyor. Çok kısa bir süre sonra yani saat 15.0” ile 15.20 arasında hızla ahıra gidiyor. Daha sonra bulunan haritalarda annesinin telefonu da ahırda tespit ediliyor. Çevrede duyulan panik ve kargaşa haliyle köydeki insanların da telefon verileri ahıra gittiklerini işaret ediyor. Bu verilerden tam bu noktanın yani ahırın Narin'in katledildiği nokta olduğunu ortaya koyuyor.

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