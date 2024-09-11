  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin Güran cinayetinde şüphelilerin Jandarma'daki sorgusu sürüyor
Takip Et

Narin Güran cinayetinde şüphelilerin Jandarma'daki sorgusu sürüyor

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 23 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı da cinayete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini, yarın adliyeye sevklerinin beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin Güran cinayetinde şüphelilerin Jandarma'daki sorgusu sürüyor
Takip Et

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı.

AA'da yer alan habere göre Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Bakanlıktan açıklama

Adalet Bakanlığı da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini, yarın adliyeye sevklerinin beklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir" denildi.

Gündem
Bursa'da VIP minibüs cayır cayır yandı
Bursa'da VIP minibüs cayır cayır yandı
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuru
Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuru
Tarsus Belediyesi'ne haciz: Başkan Boltaç'ın makam odası boşaltıldı
Tarsus Belediyesi'ne haciz: Başkan Boltaç'ın makam odası boşaltıldı
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 8 ayında 967 bin 781 yolcuya hizmet verdi
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 8 ayında 967 bin 781 yolcuya hizmet verdi
Bülent Arınç'tan Narin açıklaması: Toplumsal çürümenin kokusu bu
Bülent Arınç'tan Narin açıklaması: Toplumsal çürümenin kokusu bu