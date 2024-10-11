Narin Güran cinayetinde yeni bilgiler ortaya çıktı

Narin Güran’ın ölümüne dair soruşturma derinleşiyor. Cinayetle ilgili önemli yeni bilgilere ulaşıldı. Nevzat Bahtiyar’ın verdiği üç farklı ifade arasındaki çelişkiler, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Bahtiyar, cesedin alındığı yerle ilgili farklı noktaları işaret etti. Ancak cinayet günü telefon sinyalleri, olayı çözmeye yönelik önemli ipuçları verdi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonları, cinayet gününde 15:21 ile 15:46 saatleri arasında uyumlu bir şekilde birbirine yakın sinyal verdi. Bu tespit üzerine yapılan alan daraltma çalışmaları, bu kişilerin birlikte hareket etmiş olabileceklerini gösterdi.

Amca ve Bahtiyar yan yana geldiği ortaya çıktı

Ekipler, o saatler arasında alan daraltma çalışması yaptı. Buna göre Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarının sinyalleri 15:28 ile 15:46 arasındaki saatlerde yan yana geldi. Ayrıca alan daraltmasında telefonların bir iki metre yakına kadar tespitler yapılabiliyor. İlk çalışmalarda gösterdi ki sinyalin geldiği nokta okul civarındaki taşlı yol. Kameranın görmediği bu yoldan dere yatağına gidilebiliyor.

Dört ismin telefon kayıtları mercek altında

Amca Salim Güran, yenge Hediye Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran’ın cep telefonu kayıtlarının olay bölgesinde olduğu ortaya çıktı. Çalışmalarda bu dört kişinin evleri birbirine yakın olduğu için aynı bölgeden sinyal verdikleri bilgisi yer aldı. Jandarma o bölgedeki elde edilen HTS kayıtları içinde alan daraltması çalışmasına başladı. Böylece jandarma amca Salim Güran’ın cep telefonunun kimlerin cep telefonları ile yan yana geldiğini tespit edecek. Bu da cinayet esnasında kimlerin olay noktasında olabileceğini ortaya çıkartacak.

Jandarmaya göre halılar yıkanmamış

Güran ailesinin evinden alınan halıların yıkanmadığı ortaya çıktı. Jandarma, evdeki halıları 27 Ağustos’ta incelemek için aldı. Alınan halıların evde katlandığı ve yıkandığına dair bir bulgu olmadığı bilgisi yer aldı. Evdeki geri kalan eşyaların bu arama ve el konulmadan sonra yıkandığı ortaya çıktı.

Cesedi evden aldı

Ekipler, ayrıca Narin Güran’ın ölümüyle bağlantılı DNA bulgusunu halılarda da arıyor. Nevzat Bahtiyar verdiği son ifadesinde Narin Güran’ın cesedini evden aldığını söyledi.

Anne ile amca o gün telefonda görüşmemiş

Amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran’ın cinayet günü telefon görüşmesi yapmadığı da ortaya çıktı. Annenin amcanın cep telefonunu 30 Temmuz’da çaldırdığı ve bu telefon çaldırmadan sonra Salim Güran’ın geri aradığı tespit edildi.

Cinayetten 21 gün önce yapılan bu görüşmeyi savcılığın da Yüksel Güran’a sorduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada savcılık Yüksel Güran, konuya ilişkin “Salim ile hiçbir zaman ben konuşmadım. Kimse benim telefonum ile Salim’le konuşmamıştır. Bahsetmiş olduğunuz aramayı hatırladığım kadarıyla Saliha’yı aramaya çalışırken yan yana olması sebebiyle Salim’i aramamdan kaynaklanmaktadır. Ben yanlışlıkla aradıktan sonra Salim de beni arayarak ‘Azize Azize’ dedi. Bende kendisine ‘abi yanlış aramışım’ dedim ve kapattım.” dedi.