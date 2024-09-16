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Narin Güran cinayetinde yeni çuval detayı: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evindeki aramada çıktı

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında çok önemli bir delil soruşturma dosyasına girdi. Jandarma tarafından küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar'ın evinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda, Narin'in içine konularak taşındığı çuval ile zanlının evinde bulunan çuvalların birbirini takip eder şekilde seri numaralara sahip olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde yeni çuval detayı: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evindeki aramada çıktı
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Narin Güran cinayetinin üzerinde sır perdesi halen aralanamadı. Amca Salim Güran, aracında Narin'in DNA'sının bulunması ve birçok çelişkili ifadelerine rağmen cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre soruşturma dosyasına önemli bir delil girdi. Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

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Çuvalı evinden aldığı kesinleşti

Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

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Buna göre, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.

 

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