Narin Güran cinayetinde yeni delil: Ahırdaki kanlı eldiven kimin?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına geçtiğimiz hafta başlanmıştı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren duruşmada tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Mahkeme heyeti kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

Kanlı eldiven kime ait?

Öte yandan A Haber'de Narin Güran cinayetine ilişkin önemli bir görüntü yayınlandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine gözler bu noktaya çevrilmişti. Görüntüde ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven olduğu görüldü.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.