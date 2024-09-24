Narin Güran cinayetinde yeni deliller: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulundu
Türkiye'nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde soruşturma genişletildi. Küçük kızın cansız bedenini dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kapsamında yeni deliller bulunduğu iddia ediliyor.
Diyarbakır'da Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’a kaybolduğu izlenimi verilen ve 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu.
TV100'ün haberine göre cesedi dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kapsamında yeni deliller bulunduğu öne sürüldü.
Soruşturma derinleşti
Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi.
Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeni deliller arandı. Arama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi.
Bahtiyar'ın ahırında 2 tane izmarit bulundu
Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit de yer aldı. İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak.
Jandarma, Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor.