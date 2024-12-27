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Narin Güran cinayetinin duruşması yarına ertelendi

Diyarbakır’da görülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, yarın sabah 10.00’a ertelendi.

İHA
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Narin Güran cinayetinin duruşması yarına ertelendi
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Sanık ve avukatlarının savunmaları ile devam eden duruşma, yarın saat 10.00’a ertelendi.

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