Narin Güran cinayetinin sırrı 3 dakikada mı gizli? Güvenlik kamerasının saati yanlış mıydı?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Güvenlik kamerası 3 dakika ileride

Narin Güran soruşturması gizlilikle yürütülüyor. Narin Güran'ın son görüldüğü saat 15.15 olarak biliniyordu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği okulun güvenlik kamerasının 3 dakika ileride olduğu iddia edildi. İddiaya göre Narin Güran 15.15'te değil saat 15.12'de son kez görüldü.

"İddianame hazırlığı süreci başlamış durumda"

Adalet Bakanı Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiğini vurguladı. Konuyla ilgili hem tutukluların hem de adli kontrollü şüphelilerin bulunduğunu bildiren Tunç, yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesinin alındığını söyledi.

Konuyla ilgili tespit edilen kamera görüntülerinin bulunduğunu, bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesinin yapıldığını anlatan Tunç, geriye dönük HTS kayıtlarının incelendiğini ve daraltılmış baz çakışmalarıyla da çok önemli verilere ulaşıldığını aktardı.

Yapılan incelemelerle çok önemli verilere de ulaşıldığını vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarında, kimin, hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın, teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı."