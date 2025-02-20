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Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye talebi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 6 şüpheliden 2'si için avukatları tarafından tahliye talebinde bulunuldu.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye talebi
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya ile Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hazırlanıp Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında ise Çocuk Mahkemesi'ne sunulan iddianamelerle ilgili inceleme sürüyor.

Mahkemeye dilekçe verildi

Tutuklu sanıklar Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Güran ailesinin avukatları 18 Şubat'ta, tutuklu müvekkilleri Birsen, Maşallah ve Fuat Güran ile Muhammed Kaya'nın, haklarında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuru yapmıştı.

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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