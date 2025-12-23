Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme: Yargıtay, dosyayı gündemine aldı
Yargıtay’da Narin Güran cinayeti dosyasında kritik bir aşamaya geçildi. Diyarbakır’da görülen davada verilen ve istinaf tarafından hukuka uygun bulunan kararların ardından dosya, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi’nin gündemine alındı.
Yargıtay’da Narin Güran cinayeti dosyasına ilişkin yeni bir aşamaya geçildi.
Diyarbakır’da görülen davada verilen kararların ardından dosya, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi tarafından incelemeye alındı.
İlk derece mahkemesinin verdiği hüküm, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yapılan istinaf incelemesinde hukuka uygun bulunmuştu.
Bunun üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyaya ilişkin tebliğnamesinde, yerel mahkeme kararlarının onanması yönünde görüş bildirdi.
Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre başsavcılığın görüşünün ardından Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, Narin Güran davasında nihai karar için dosyayı gündemine aldı. Yüksek Mahkeme’nin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Ne olmuştu?
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kayboldu.
Küçük kızın cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra köyüne yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıktaki dere kenarında bir çuval içerisinde bulundu.
Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.