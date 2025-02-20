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Narin Güran davası istinafa taşındı

Narin Güran cinayeti davasının görüldüğü Diyarbakır 8.Ağır Ceza Mahkemesi, tarafların başvurusu üzerine dosyayı istinaf mahkemesine gönderdi.

Haber Merkezi
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Narin Güran davası istinafa taşındı
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

4 sanıklı davanın 26 Aralık'ta görülen duruşmasında karar çıkmıştı. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ı “Çocuğu kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Diyarbakır Barosu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bahtiyar’a verilen cezanın bozulması yönünde istinaf başvurusunda bulunmuştu. Diğer 3 sanığın avukatları da kendi müvekkillerine verilen cezanın bozulması için istinaf yoluna gitmişti.

Mahkeme başvuru dilekçelerinden sonra hazırladığı dosyayı, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi’ne gönderdi. İstinaf Mahkemesi’ndeki yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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