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Narin Güran davası öncesi geniş güvenlik önlemleri: Bariyerler yerleştirildi

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran davasının ilk duruşması öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.

Haber Merkezi
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Narin Güran davası öncesi geniş güvenlik önlemleri: Bariyerler yerleştirildi
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Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı

Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor. Duruşma önce adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.

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