Narin Güran davasında 3. duruşma yarın görülecek! 15 kişiye hapis istemi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak, 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı ‘suçluyu kayırma’ davasının üçüncü duruşması, yarın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla dava açılmıştı, aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, mahkeme Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

15 kişi hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı

Ana davanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet zanlılarına yardım ettikleri gerekçesiyle aralarında aile üyeleri, tanıdıklar ve bir işçinin de bulunduğu 15 kişi hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlamıştı. 6’sı tutuklu 15 sanığın bulunduğu dava dosyası da asıl dava dosyası ile birleştirilmişti.

Duruşmayı 2 Mayıs’a ertelemişti

17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında 5 jandarma ve 2 elektrik personeli olmak üzere 7 tanık dinlenmişti. Savcı, esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere süre istemiş, mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs’a ertelemişti.

6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı ‘suçluyu kayırma’ davasının üçüncü duruşması yarın Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ne olmuştu?

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda 8 Eylül’de çalılıklarla gizlenmiş, üzerine ağır taşlar konmuş halde bir dere yatağında ölü bulunmuştu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, minik kızın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

28 Aralık 2024’te görülen duruşmada mahkeme, Salim, Yüksel ve Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, cesedin taşınmasına yardım ettiğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.