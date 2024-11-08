Narin Güran davasında ikinci gün: Baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu, duruşma salonu karıştı

Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti davasında sanık ve tanıklar, duruşmanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ile “müşteki” sıfatıyla katılan baba Arif Güran ile tanıklardan Gazal Bahtiyar dinlendi.

4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.

Duruşma, saat 09.00’da başladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA DURUŞMADA YAŞANANLAR...

09:45 Baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu, duruşma salonu karıştı

Abi Baran Güran tanık olarak kürsüye geldi. Mahkeme başkanı sordu, Baran Güran şunları söyledi:

Hakim: Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var.

Baran Güran: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum, saat 7-8 gibi kardeşim Muhammet aradı, Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı, sonra 112'yi aradım

Hakim: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış

Baran Güran: Gizli toplantı evde mi olur? 'Bakan geliyor evi boşaltın' diyorlardı, Bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

Hakim: Kadınlar kavgası

Baran Güran: Ben orada değildim.

Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye

Baran Güran: Herkes gergin

Hakim: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

Baran Güran: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

Hakim: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran Güran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi, kaçırılmış dedi, biz de kaçırılmış sandık.

Diyarbakır Baro eski Başkanı Nahit Eren, "Biz sorgu yaparken sen dışardaydın Salim Güran. 'Sen neyin peşindesin'" dedi. Salim Güran, "Baran'ın da benim peşinde olduğum şeyin peşindeyim" dedi.

Baba sinir krizi geçirdi, salondan çıkarıldı: Yeter...

Tanıkların dinlendiği mahkeme salonunda eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren tanık Enes Baran'a soru sorduğu esnada baba Arif Güran sinir krizi geçirdi. Baba Arif Güran, ”Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için. Yeter yeter yeter. Gözümün içine baka baka anlatıyorlar” diyerek sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıktı.

Duruşmayı takip eden Güran ailesi mensupları, Diyarbakır Baro eski Başkanı Nahit Eren'e isyan edip "Onu istemiyoruz" dediler. Sanık avukatları da "böyle yargılama yapılamaz" diye tepki gösterdiler.

Mahkeme başkanı da duruşmayı izleyen Güran ailesi fertlerinin yanına gitti, sakinleştirmeye çalıştı.

Duruşma salonu karıştı. Mahkeme başkanı, avukatlara "Soruyu direkt soracaksınız. Direkt sorulmazsa salondan çıkartırım" dedi.

09:35 Abi Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.

09:30 Anne Yüksel Güran yine siyahlar içinde

Sanıklar ve tanıklar sırayla duruşma salonuna girdi. Önce Arif Güran, ardından Enes Güran geldi. Peşinden anne Yüksel Güran içeri girdi, üzerinde dünkü siyah kıyafetleri vardı. Sonrasında da Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar getirildi. Narin'in tutuksuz olan abisi Baran Güran salona çağrıldı.