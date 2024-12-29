Narin Güran davasında karar! CHP'den açıklama geldi: Hala bilinmiyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra cesedi bir dere kenarında gömülü halde bulunan Narin Güran cinayetinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda 3 sanık önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza cinayeti ortaklaşa işlemeleri nedeniyle "ağırlaştırılmış müebbet cezası" olarak artırılarak karara bağlandı. Mahkeme kararı oybirliğiyle aldı. İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizlemektem" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından CHP'li isimlerden açıklama geldi.

Murat Emir, Ensarioğlu'nu anımsattı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, karara bağlanan Narin davasına ilişkin açıklama yaptı.

Sanıkların gerçekleri söylemediğini belirten ve daha önce konuya ilişkin “Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var” diyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun sözlerini hatırlatan Emir, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda “Canice katledilen Narin kızımızın davasında karar çıktı ancak sanıklar hala gerçekte ne olduğunu söylemiyor. Tıpkı aile dostumdur diyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ‘Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var’ dediği gibi. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Konuşmayan sanıklar ve ‘bilip de susuyoruz’ diyenler gerçekleri söyleyene kadar Narin için mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

"Narin neden, kim tarafından katledildi hala bilinmiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da karara bağlanan Narin davasına ilişkin açıklama yaptı. Bulut, Narin Güran'ın kim tarafından ve neden öldürüldüğünün bilinmediğini belirterek resmi X hesabındaki paylaşımından "Günler sonra cesedi bulunabilen 8 yaşındaki Narin’in katledilmesine ilişkin davada, amcası Salim, annesi Yüksel ve abisi Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Geride bir sürü cevapsız soru kaldı… Narin neden, kim tarafından katledildi hala bilinmiyor. Adalet gerçekten yerini buldu mu? Narin’in gerçek katilleri hak ettiği cezayı aldı mı? Verilen hiç bir cezanın Narin’i geri getirmeyeceğini biliyoruz ama kadın ve çocukların yaşam hakkının elinden alındığı bu adaletsiz düzeni değiştirmek mümkün." dedi.

"Narin Güran cinayeti tamamen aydınlatılıncaya kadar bu davanın takipçisi olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından "8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada açıklanan karar, verilen cezalarla değil aydınlanmayan sorular bıraktı. Narin’in neden öldürüldüğüne dair sis perdesi hala ortada duruyor. Narin’in ölümünün ardındaki sorular cevap bulmadıkça, sis perdesi ortadan kaldırılmadıkça ne vicdanlar rahatlayacak ne de adalet tam olarak yerini bulmuş olacak. Narin Güran cinayeti tamamen aydınlatılıncaya kadar bu davanın takipçisi olacağız. Tüm çocuklarımızın huzur ve mutlulukla büyüdüğü bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek zorundayız." dedi.