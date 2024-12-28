Narin davasında kararın açıklanacağı saat belli oldu! Mahkeme başkanı bina önüne ambulans istedi

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında karar saat 21.00'da açıklanacak. Mahkeme başkanı bina önünde ambilans bulunmasını istedi.

Davada bugün Narin'in annesi Yüksel Güran son savunmasında Nevzat Bahtiyar'ı kastederek "O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım." dedi.

"Bu gece duruşma bitecek ve gece kararımızı açıklayacağız."

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "Bu gece duruşma bitecek ve gece kararımızı açıklayacağız." dedi.

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