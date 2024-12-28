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Narin davasında kararın açıklanacağı saat belli oldu! Mahkeme başkanı bina önüne ambulans istedi

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında sanıkların savunması bitti. Mahkeme heyeti saat 21.00'da kararı açıklamak üzere ara verdi. Mahkeme başkanı bina önünde ambulans bulunmasını talep etti.

Haber Merkezi
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Narin davasında kararın açıklanacağı saat belli oldu! Mahkeme başkanı bina önüne ambulans istedi
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında karar saat 21.00'da açıklanacak. Mahkeme başkanı bina önünde ambilans bulunmasını istedi.

Davada bugün Narin'in annesi Yüksel Güran son savunmasında Nevzat Bahtiyar'ı kastederek "O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım." dedi.

"Bu gece duruşma bitecek ve gece kararımızı açıklayacağız."

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "Bu gece duruşma bitecek ve gece kararımızı açıklayacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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